Іспанія

Форвард Челсі, права на якого належать Атлетіко, заступився за гравця Реала.

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор останнім часом усе частіше опиняється в ролі жертви расистських вигуків із трибун стадіонів Іспанії, через що нещодавно виступив із коротким коментарем: "Почнемо карати", за допомоги власних соціальних мереж.

На підтримку бразильця виступають чимало футболістів, і, зокрема, ті, контракти яких належать мадридському Атлетіко — принциповому супернику "вершкових".

Жоау Феліш, який наразі грає в оренді в лондонському Челсі, висловився з приводу нещодавніх інцидентів.

"Віні нікого не провокує. Його критикують лише тому, що він кращий за інших.

Йому вдається грати на полі так, як не грає жоден інший футболіст. Він постійно забиває чи робить гольові передачі.

Вінісіус також має дуже запальний характер. Дехто каже, що саме це провокує суперників. Проте досі не збагнув, на що це впливає.

Від себе можу тільки сказати, що Віні — мій друг. Ми дуже часто спілкуємось із ним, і мені подобається спостерігати за його грою", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що Феліш щойно відбув дискваліфікацію та готовий зіграти в прийдешньому матчі проти Вест Гема, який відбудеться 11 лютого, о 14:30.