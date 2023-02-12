Іспанія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде у рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії-2022/23.

ВІЛЬЯРРЕАЛ – БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 12 ЛЮТОГО, 22:00. ВІЛЬЯРРЕАЛ, ЕСТАДІО ДЕ ЛА СЕРАМІКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

В Барселони доволі непростий календар зараз. Спочатку була кризова Севілья, котра за якістю складу вміє створити проблеми, хоча цього разу не вдалося, далі чатує більш міцний Вільярреал.

Окрім суто очевидної матчевої інтриги слід відзначити також принциповість цього протистояння для Кіке Сетьєна, який був нещадно прибраний з посади головного тренера каталонського клубу свого часу й очевидно буде сповнений бажання довести протилежне.

Наразі важко сказати щодо адаптації команди до стилістики нового коуча, проте результати після зміни тренера (Унаї Емері вже давно направляє на істинний шлях проблемну Астон Віллу) гірше абсолютно не стали.

На виїзді у Вільярреалі важко грати кожному супернику, не важливо гранд ти чи середняк. Наприклад, Реал встиг отримати впевнену поразку декілька турів чемпіонату назад. В Кубку також були величезні проблеми, хоча мадридці й пройшли далі.

У Прімері, варто відзначити та віддати належне, каталонці не поступалися на Естадіо де ла Сераміка з жовтня 2007 року, а загалом втратили очки лише у 5 зустрічах, особливо виділяються доволі феєричні 4:4 у 2019-му.

Проте мотивації "підводникам" з "кулес" не займати, тому очікуємо на серйозний двобій, до того ж в першому колі кастельйонці були розгромлені на виїзді і жадають реваншу.

Орієнтовні склади:

Вільярреал: Рейна – Фойт, Манді, Торрес, Мохіка – Коклен, Парехо – Чуквуезе, Баена, Моралес – Морено

Барселона: тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Гарсія, Альба – Гаві, де Йонг, Педрі – Фаті, Левандовські, Рафінья

прогноз 2:3

Джексон, Ло Чельсо, Ж. Морено, Педраса – Бускетс, Дембеле