Іспанія

Іспанець планує змагатися за стартовий склад.

Це літо буде складним для Барселони. Оскільки президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що лідери ліги мають мінус у 200 мільйонів євро з точки зору прогнозованого дефіциту, здається неминучим, що каталонцям знадобляться продажі гравців.

Одного гучного трансферу буде достатньо, хоча президент клубу Жоан Лапорта заявив, що вони намагаються масово знизити ліміт зарплат в літнє трансферне вікно. Незважаючи на це, здається неминучим, що принаймні один гравець буде проданий.

Багато розмов було про те, що цим гравцем є Ансу Фаті. Однак це також може бути Ферран Торрес, який не зміг закріпитися в стартовому складі під керівництвом Хаві цього сезону після переходу з Манчестер Сіті в січні минулого року.

Sport повідомляє, що Торрес дуже хоче залишитися в клубі і боротися за своє місце в команді. Ймовірно, він відмовиться від будь-якого трансферу влітку, щоб залишитися в Каталонії.