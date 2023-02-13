Іспанія

Колишній півзахисник розповів цікаву трансферну історію зі своєї біографії.

Нідерландський атакувальний півзахисник Рафаель ван дер Варт мав видовищну професійну кар’єру, сповнену різноманітних перемог та здобутих трофеїв.

Однак у його біографії все одно мав місце неприємний випадок, до якого призвела нерозсудливість самого гравця.

У 2007 році його активно пов’язували з трансфером із Гамбурга до іспанської Ла Ліги, проте інтерес із боку мадридського Реала був тоді не єдиним варіантом для продовження кар’єри.

Валенсія також мала намір отримати собі безумовно талановитого виконавця, і в підсумку той навіть спробував шантажувати власників "динозаврів", зробивши фото з футболкою "кажанів" у їхньому офісі, неначе як під час презентації.

Ця витівка не залишилась непоміченою фанатами Гамбурга, які на наступному матчі, оскільки футболіст так нікуди й не пішов того літа, засвистали його від самого початку першого матчу після поновлення Бундесліги.

Цю історію ван дер Варт вважає своєю найбільшою помилкою в кар’єрі, про що заявив у нещодавньому інтерв’ю.

"Без сумніву, моєю найбільшою помилкою було фото, на якому я тримаю футболку Валенсії, чим намагаюся змусити мене переїхати до Іспанії.

Це була дурна витівка з мого боку й я цілком заслужив свист фанатів Гамбурга в наступній грі проти Баєра. Це все досі не виходить із моєї голови", — заявив нідерландський екс-футболіст.

Наразі ван дер Варт перебуває поза межами тренерської діяльності через завершення відносин із датським Есб’єргом.