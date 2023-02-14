Футболіст посилить клуб наступного літа.
Хуліан Араухо
14 лютого 2023, 17:10
Барселоні не вдалося добитися підписання Хуліана Араухо з LA Galaxy до січневого кінцевого терміну трансферного вікна, але 21-річний футболіст все одно переїде до Барселони.
Проте спочатку гравець буде тренуватися та виступати у своєму нинішньому клубі, а потім доєднається до каталонців.
Ідея спершу полягала в тому, що Араухо замінить Ектора Бельєріна, балансуючи між двома командами в другій половині сезону.
Зареєструвати його вчасно не вдалося, тому наразі є два розвитка подій — або він залишиться у Гелаксі, або тимчасово буде грати за резервну команду й з наступного сезону підвищиться до основної.
Правий захисник збірної Мексики минулого сезону провів практично чотири десятки поєдинків за команду з Мейджор Ліги, зробивши в цих зустрічах 1+5.