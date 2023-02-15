Іспанія

Іспанський клуб підібрав африканського хавбека.

У 2017 році Папе Шейх був серед головних талантів іспанського футболу, виступаючи за Сельту. Його у себе хотів бачити Тоттенгем, але запропонував занадто мало — 8 мільйонів. Сельта вирішила продати свого вихованця у Ліон за 10 мільйонів.

Шейх хоча й народився у Сенегалі, але на юнацькому рівні виступав за молодіжну збірну Іспанії. Не отримавши виклик до "червоної фурії", він прийняв виклик від збірної Сенегалу. Щоправда в Ліоні заграти не вдалося, і Шейху довелось їздити по орендах, а в 24 він опинився у грецькому Арісу.

Там також не пішло, і опорний півзахисник, ставши вільним агентом, повернувся на батьківщину, де його підібрав Ельче.

Контракт розрахований лише на пів року. Ельче після 20 турів з 9 набраними балами — останній у таблиці Ла Ліги.