Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 лютого 2023, 22:00.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав на своєму полі Ельче, який займає останній рядок у турнірній таблиці, та здобув більш ніж впевнену перемогу.

Команда Карло Анчелотті вирішила всі питання щодо переможця цієї зустрічі ще в першому таймі, відправивши у ворота суперника три м'ячі ще до перерви. Під завісу другої половини матчу Лука Модрич закріпив остаточну перевагу Реала.

Голкіпер Андрій Лунін, який вийшов у старті Реала, відстояв на нуль, але суперник не завдав жодного удару у площину воріт українця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Ельче в 21 турі Ла Ліги-2022/23:

Реал Мадрид — Ельче 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 31 (пен.), 45+1 (пен.), Модрич, 80

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль (Чуамені, 68), Мілітао, Начо, Алаба – Вальверде (Одріосола, 68), Камавінга, Себальос (Модрич, 68) – Асенсіо (Аррібас, 81), Бензема (Маріано, 71)

Ельче: Бадіа — Дієго Гонсалес (Лірола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян — Кармона, Гуті (Шейх, 58), Гумбау, Фідель (Моренте, 58), Клерк — Нтека (Бойє, 66), Понсе

Попередження: Маріано – Роко, Гумбау, Дієго Гонсалес