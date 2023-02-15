Іспанія

"Вершкові" впевнено розібралися з останньою командою Ла Ліги.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав на своєму полі Ельче, який займає останній рядок у турнірній таблиці.

Команда Карло Анчелотті вирішила всі питання щодо переможця цієї зустрічі ще в першому таймі, відправивши у ворота суперника три м'ячі ще до перерви. Під завісу другої половини зустрічі Лука Модрич закріпив перевагу Реала.

Таким чином, завдяки голам хорватського хавбека та Марко Асенсіо, а також двом реалізованим пенальті у виконанні Бензема, "вершкові" записали до свого активу три набрані очки та скоротив своє відставання від Барселони до восьмипунктів.

Голкіпер Андрій Лунін, який вийшов у старті Реала, залишив свої ворота в недоторканності, проте за весь матч гравці Ельче жодного разу не пробили у площину воріт українця.

Реал Мадрид — Ельче 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 31 (пен.), 45+1 (пен.), Модрич, 80

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль (Чуамені, 68), Мілітао, Начо, Алаба – Вальверде (Одріосола, 68), Камавінга, Себальос (Модрич, 68) – Асенсіо (Аррібас, 81), Бензема (Маріано, 71)

Ельче: Бадіа — Дієго Гонсалес (Лірола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян — Кармона, Гуті (Шейх, 58), Гумбау, Фідель (Моренте, 58), Клерк — Нтека (Бойє, 66), Понсе

Попередження: Маріано – Роко, Гумбау, Дієго Гонсалес