Іспанія

Колишній гравець ряду клубів у Іспанії і не тільки оголосив про завершення футбольного шляху.

Фернандо Льоренте оголосив про завершення кар'єри.

37-річний футболіст провів минулий сезон в Удінезе, а нинішній в друголіговому Ейбарі, в яких суммарно зробив 4 результативні дії.

В обох випадках це були трансфери в якості вільного агента.

Раніше іспанський форвард виступав у Ювентусі, Севільї, Тоттенгемі та Наполі.

Зі збірною він виграв чемпіонат світу-2010 та Євро-2012, проте був гравцем резерву, а загалом відзначився лише 7 раз та 1 раз віддав ассист на партнера.