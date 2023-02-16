Колишній гравець ряду клубів у Іспанії і не тільки оголосив про завершення футбольного шляху.
Фернандо Льоренте - Getty Images
16 лютого 2023, 18:20
Фернандо Льоренте оголосив про завершення кар'єри.
37-річний футболіст провів минулий сезон в Удінезе, а нинішній в друголіговому Ейбарі, в яких суммарно зробив 4 результативні дії.
В обох випадках це були трансфери в якості вільного агента.
Раніше іспанський форвард виступав у Ювентусі, Севільї, Тоттенгемі та Наполі.
Зі збірною він виграв чемпіонат світу-2010 та Євро-2012, проте був гравцем резерву, а загалом відзначився лише 7 раз та 1 раз віддав ассист на партнера.