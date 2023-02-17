Іспанія

Німець все ближчий до каталонського клубу.

Півзахисник Ман Сіті Ілкай Гюндоган може перейти до Барселони безплатно влітку.

Як повідомляє CaughOffside, Ман Сіті залишається пріоритетом для 32-річного німця, але англійці ще не запропонували новий контракт для гравця. Нагадаємо, чинна угода закінчується влітку цього року. Якщо "містяни" не зроблять цього, то Ілкай на правах вільного агента перейде в Барселону. Сам гравець готовий змінити Барселону на Манчестер.

Цього сезону на рахунку капітана Манчестер Сіті 3 голи та 3 результативні передачі у 31 матчі у всіх турнірах.