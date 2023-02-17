Франция

Француз навіть назвав, коли це може статись.

Екстренер Реала Зінедін Зідан став амбасадором Альпін, однієї з команд Формули-1. Як не дивно, але ця новина має пряме відношення до футболу. Як зізнався володар Золотого м'яча 1998 року, вже скоро він може повернутись до тренерської діяльності.

"Моє бажання – повернення до тренерської діяльності. Я займаюсь сторонніми речами тільки тому, що зараз у мене є на це час, але я не знаю, скільки це триватиме.

Все може статися дуже швидко, вже в червні, побачимо", — цитує Зідана L'Equipe.

Раніше повідомлялось, що Зідан хоче очолити Ювентус.