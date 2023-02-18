Завершився матч Ла Ліги.
Віктор Циганков, getty images
18 лютого 2023, 00:02
Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Альмерію ота здобув перемогу з рахунком 6:2.
Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле з перших хвилин та відзначився двома результативними діями в першому таймі.
Спершу Циганков замкнув дальню стійку після зручного скидання партнера, а потім віддав розкішний пас п'ятою.
Головний тренер Жирони Мічел змінив українця на 65 хвилині, відразу після цього команда пропустила.
Жирона — Альмерія 6:2
Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 — Рамазані, 66, Туре, 81
Жирона: Гассаніга — Ернандес Каррера (Кальєнс 83), Хуанпе, Буено, Мартiнес — Рікельме (Мартін 76), Ромеу, Гарсія, Циганков (Вілья 65) — Гарсія, Кастельянос (Стуані 76)
Альмерія: Мартінес Рубіо — Акьєме (Сентельєс 80), Бабич, Елі, Мендес (Рамазані 46) — Кошта (Брандаріс 46), де ла Хос, Робертоне, Ембарба (Туре 46) — Суарес Чарріс, Баптістао (Мартінес 46)