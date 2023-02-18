Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 17 лютого 2023 року, 22:00.

Напередодні Жирона на власному полі приймала Альмерію в рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги.

Однак власне реальної спортивної боротьби в цій грі взагалі не вийшло, оскільки вже в першому таймі у воротах гостей опинилось одразу чотири м’ячі. Могло й п’ять, проте другий результативний постріл Валентина Кастельяноса скасували через офсайд.

Приємно, що до розгрому Альмерії доклався й український півзахисник Віктор Циганков, на рахунку якого гол та гольова передача в дебютному матчі в основному складі нової команди.

У другому таймі гості все ж таки спробували трохи пограти в футбол, і навіть двічі вражали чужі ворота, однак Жирона нівелювала ці здобутки власними двома голами, тож у підсумку перемогла з "тенісним" рахунком.

Циганкова замінили на 65 хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Жирона — Альмерія в Ла Лізі:

Жирона — Альмерія 6:2

Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 — Рамазані, 66, Туре, 81

Жирона: Гассаніга — Ернандес Каррера (Кальєнс 83), Хуанпе, Буено, Мартiнес — Рікельме (Мартін 76), Ромеу, Б. Гарсія, Циганков (Вілья 65) — А. Гарсія, Кастельянос (Стуані 76).

Альмерія: Мартінес Рубіо — Акьєме (Сентельєс 80), Бабич, Елі, Мендес (Рамазані 46) — Кошта (Брандаріс 46), де ла Хос, Робертоне, Ембарба (Туре 46) — Суарес Чарріс, Баптістао (Мартінес 46).

Попередження: Б. Гарсія — Суарес.