Захисник Атлетіко розповів про внесок колишнього гравця Тоттенгема до його переїзду до Мадриду.
Метт Доерті, Getty Images
18 лютого 2023, 08:45
Мадридський Атлетіко відзначився під час минулої зимової трансферної кампанії підписанням ірландського флангового захисника Метта Доерті на правах вільного агента.
Такий незвичний для місцевого футболу трансфер 31-річного виконавця народив чимало галасу в ЗМІ, і в одному з останніх інтерв’ю новачку команди Дієго Сімеоне надали можливість висловитись щодо історії власного переходу.
"Я, якщо чесно, досі шокований тим, як швидко все сталось. Як тільки я отримав повідомлення про можливість трансферу, було надзвичайно важко відмовитися від можливості приїхати й грати за цей клуб.
Я мав розмову зі знайомими футболістами, проте бесіда з Кіраном Тріпп’єр мене остаточно заінтригувала. Із огляду на те, як він розповів мені про те, як Сімеоне тренує гравців, я зрозумів, що мені тут буде дійсно весело.
Кіран багато розповідав про те, як йому подобалось грати в Атлетіко та просто жити в Мадриді.
Це було дуже доречно, оскільки завжди важливо, щоб у тебе було на кого спертись під час переходу до іншого клубу з іншої країни. Завжди непросто виїжджати закордон та виходити зі зони власного комфорту, але це буде той неймовірний досвід, який залишиться зі мною на завжди", — заявив ірландський виконавець.
Нагадаємо, що Доерті ще не встиг дебютувати за новий клуб.