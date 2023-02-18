Іспанія

Захисник Атлетіко розповів про внесок колишнього гравця Тоттенгема до його переїзду до Мадриду.

Мадридський Атлетіко відзначився під час минулої зимової трансферної кампанії підписанням ірландського флангового захисника Метта Доерті на правах вільного агента.

Такий незвичний для місцевого футболу трансфер 31-річного виконавця народив чимало галасу в ЗМІ, і в одному з останніх інтерв’ю новачку команди Дієго Сімеоне надали можливість висловитись щодо історії власного переходу.

"Я, якщо чесно, досі шокований тим, як швидко все сталось. Як тільки я отримав повідомлення про можливість трансферу, було надзвичайно важко відмовитися від можливості приїхати й грати за цей клуб.

Я мав розмову зі знайомими футболістами, проте бесіда з Кіраном Тріпп’єр мене остаточно заінтригувала. Із огляду на те, як він розповів мені про те, як Сімеоне тренує гравців, я зрозумів, що мені тут буде дійсно весело.

Кіран багато розповідав про те, як йому подобалось грати в Атлетіко та просто жити в Мадриді.

Це було дуже доречно, оскільки завжди важливо, щоб у тебе було на кого спертись під час переходу до іншого клубу з іншої країни. Завжди непросто виїжджати закордон та виходити зі зони власного комфорту, але це буде той неймовірний досвід, який залишиться зі мною на завжди", — заявив ірландський виконавець.

Нагадаємо, що Доерті ще не встиг дебютувати за новий клуб.