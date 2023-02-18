Іспанія

Автогол Ле Нормана дозволив Сельті набрати непростий один пункт в актив.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад приймав на своєму полі Сельту.

Хазяї поля повели в рахунку вже на перших хвилинах зустрічі, коли Оярсабаль реалізував свій момент.

На 75-й хвилині Сельта залишилася у меншості через вилучення Тапії, проте Сосьєдаду не вдалося втримати переможний результат аж до фінального свистка.

У компенсований до другого тайму час Сельта відігралася, а фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1.

Реал Сосьєдад — Сельта 1:1

Голи: Оярсабаль, 5 — Ле Норман, 90+3 (аг)

Реал Сосьєдад: Реміро, Ріко, Ле Норман, Субельдія, Барренечеа (Сола 89), Субіменді, Ільярраменді (Меріно 63), Мендес (Наварро 83), Кубо (Марiн 83), Оярсабаль, Сьорлот (Фернандес Луна 89)

Сельта: Вільяр, Галан, Нуньєс, Айду, Мінгеса, де ла Торре (Родрігес 68), Бельтран (Тапія 68), Вейга, Перес (Серві 83), Ларсен (Сеферович 46), Аспас

Видалення: Тапія (Сельта), 75