Іспанія

Гравцю була потрібна лише ігрова практика.

Взаємини поміж нідерландським півзахисником Френкі де Йонгом та головним тренером каталонської Барселони Хаві вважались непростими від самого моменту початку роботи іспанського фахівця в клубі.

Доходило навіть до того, що 25-річний виконавець палко бажав залишити команду через брак належної ігрової практики, проте інтерес англійського Манчестер Юнайтед у підсумку виявився не настільки сильним, аби гравець під час попередніх літнього й зимового трансферних вікон зголосився змінити клуб.

Як наслідок, нідерландець залишився в Барсі, і натомість почав отримувати стабільне місце в стартовому складі та приносити користь своїй команді.

Це призвело до того, що Френкі за три роки до завершення чинного контракту з "блаугранас" почуває себе впевненим у майбутньому та відмовляється розглядати будь-які інші варіанти продовження професійної кар’єри, згідно з даними італійської преси.

У поточному сезоні де Йонг забив два голи та віддав один гольовий пас у 27 матчах.