Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 лютого 2023, 19:30.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік з Більбао, який святкував у цей день свій 125-річний ювілей з моменту створення клубу, в гостях зазнав мінімальної поразки від мадридського Атлетіко.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став зірковий форвард "матрацників" Антуан Грізманн, який зумів забити переможний для своєї команди гол на 74-й хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао в 22 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 1:0

Гол: Грізманн, 74

Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Ермосо, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Барріос, 59), Коке, Карраско (Депай, 72) – Корреа (Мората, 59), Грізманн

Атлетік: Агірресабала — де Маркос, Вівіан, Єрай (Паредес, 84), Берчіче — Дані Гарсія (Саррага, 69), Весга — Ніко Вільямс (Беренгер, 84), Сансет (Рауль Гарсія, 84), Муньяїн (Гурусета, 69) — Вільямс

Попередження: Хіменес, Де Пауль — Дані Гарсія, Альварес, Вівіан