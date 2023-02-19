Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 лютого 2023, 19:30.
Антуан Грізманн, getty images
19 лютого 2023, 22:58
У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік з Більбао, який святкував у цей день свій 125-річний ювілей з моменту створення клубу, в гостях зазнав мінімальної поразки від мадридського Атлетіко.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні став зірковий форвард "матрацників" Антуан Грізманн, який зумів забити переможний для своєї команди гол на 74-й хвилині.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао в 22 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:
Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 1:0
Гол: Грізманн, 74
Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Ермосо, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Барріос, 59), Коке, Карраско (Депай, 72) – Корреа (Мората, 59), Грізманн
Атлетік: Агірресабала — де Маркос, Вівіан, Єрай (Паредес, 84), Берчіче — Дані Гарсія (Саррага, 69), Весга — Ніко Вільямс (Беренгер, 84), Сансет (Рауль Гарсія, 84), Муньяїн (Гурусета, 69) — Вільямс
Попередження: Хіменес, Де Пауль — Дані Гарсія, Альварес, Вівіан