Іспанія

Результат цього протистояння вирішив єдиний гол у заключному відрізку матчу.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги в Мадриді відбулася зустріч між місцевим Атлетіко та Атлетіком з Більбао, який в день матчу, 19 лютого, святкував своє 125-річчя з моменту створення клубу.

Саме тому цей поєдинок відвідали легенди Атлетіка, а футболісти мадридського клубу вийшли на домашній матч у гостьовій формі, щоб баски цього дня могли зіграти у своїх традиційних домашніх кольорах.

Щодо самого матчу, в ньому було досить багато і боротьби, і ударів по воротах у виконанні обох команд, але переважна більшість цих ударів не становила для суперників особливої небезпеки та загрози. Та й взагалі, коли ми говоримо про мадридський Атлетіко імені Дієго Сімеоне, то вже на підсвідомому рівні завжди готуємо себе до малорезультативного або навіть і зовсім нерезультативного матчу.

Не сказати, що ця зустріч стала прямо виключенням із правил, адже нулі зберігалися на табло аж до 74-ї хвилини матчу, допоки Антуан Грізманн не відкрив рахунок, зробивши таким чином не найприємніший "подарунок" для сьогоднішнього "іменинника" та його вболівальників.

Більше команди у цьому матчі не забивали, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіко Мадрид, котрий скоротив своє відставання від третього місця до двох очок.

Атлетик Більбао ж у свій день народження залишився сьомим за підсумками 22-го туру, хоча у разі перемоги міг посунути з шостого рядка Райо Вальєкано.

Атлетіко Мадрид — Атлетік Більбао 1:0

Гол: Грізманн, 74

Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Ермосо, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Барріос, 59), Коке, Карраско (Депай, 72) – Корреа (Мората, 59), Грізманн

Атлетік: Агірресабала — де Маркос, Вівіан, Єрай (Паредес, 84), Берчіче — Дані Гарсія (Саррага, 69), Весга — Ніко Вільямс (Беренгер, 84), Сансет (Рауль Гарсія, 84), Муньяїн (Гурусета, 69) — Вільямс

Попередження: Хіменес, Де Пауль — Дані Гарсія, Альварес, Вівіан