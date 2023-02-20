Іспанія

Колишній тренер мадридської команди дав свій коментар.

Рафаель Бенітес вважає, що в Реалі до нього ставилися не найкращим чином.

"Я гадаю, у нас були варіанти боротися за титули. А їх уже можна було виграти чи ні.

З нами, тренерським штабом, погано поводилися, враховуючи те, наскільки ми були коректними, чесними та цілеспрямованими.

Однак у Ліверпулі до мене завжди ставилися дуже добре, і останні кілька місяців я провів за нових власників. Я дуже добре розрізняю, хто тут головний, а хто дилетанти", — наводить слова Бенітеса Marca.

На даний момент Бенітес перебуває без роботи.