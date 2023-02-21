Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

В рамках поєдинку двадцять другого туру чемпіонату Іспанії Хетафе приймав на своєму полі Валенсію та здобув перемогу з рахунком 1:0.

Долю зустрічі вирішив єдиний результативний удар Борхі Майораля наприкінці зустрічі.

Завдяки трьом набраним балам Хетафе покинув зону вильоту та піднявся на 16 сходинку. Валенсія ж опустилась на 19 місце.

Хетафе — Валенсія 1:0

Гол: Майораль, 82

Хетафе: Сорія — Альварес Соса (Анхілері 78), Альдерете, Дуарте, Даконам — Арамбаррі, Вільяр (Максимович 46) — Ель-Хаддаді (Сеоане 78), Порту (Мата 90+2) - Унал, Майораль (Суарес 90+2)

Валенсія: Мамардашвілі — Гая (Лато 58), Діакабі, Пауліста, Фульк'є — Муса (Гільямон 69), Алмейда (Андре 83), Моріба — Ліно (Перес 69), Дуро, Клюйверт

