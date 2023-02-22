Іспанія

Керманич Барселони — про можливе повернення зіркового аргентинця на Камп Ноу.

Нинішній контракт нападника Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен закінчується наприкінці поточного сезону, тому подальше майбутнє 35-річного аргентинця наразі залишається під питанням.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві не виключив варіант із поверненням Мессі до розташування його команди.

"Мессі знає, що Барселона — це його дім, і двері для нього завжди відкриті, я багато разів це говорив.

Він мій друг — ми в постійному контакті, потенційне повернення буде залежати тільки від нього. Лео – найкращий гравець в історії, він завжди підійшов би команді", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі не збирається залишати Парі Сен-Жермен наприкінці поточного сезону.