Іспанія

Мадридський клуб не задовольняє запити дортмундської команди.

Реал вважає, що поступиться клубу АПЛ у боротьбі за Джуда Беллінгема, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, мадридська команда майже не має шансів на трансфер Беллінгема через фінансові вимоги Борусії.

Трансфер 19-річного футболіста не є головною метою Реалу. Зважаючи на те, що основному нападнику клубу Каріму Бензему вже 35 років, клуб націлений на підписання центрального нападника або форварда, здатного діяти на правому фланзі.

Цього сезону на рахунку півзахисника 10 голів та 6 результативних передач у 29 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах.