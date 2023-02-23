Футболісти пропустять найближчі ігри своєї команди.
ДАВІД АЛАБА, ФК РЕАЛ МАДРИД
23 лютого 2023, 15:59
Давід Алаба та Родріго Гоес отримали травми, повідомляє офіційний сайт Реала.
У Давида діагностовано ушкодження дистального прикріплення сухожилля біцепса правої ноги. У Родріго виявлено травму грушоподібного м'яза.
З чуток, австрієць пропустить місяць, а бразилець – близько десяти днів.
Це означає, що обидва футболісти пропустять найближчі матчі своєї команди проти Атлетіко (25 лютого) та Барселони (2 березня).
Нагадаємо, що футболісти отримали травми у матчі проти Ліверпуля (5:2) у Лізі чемпіонів.