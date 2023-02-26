Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру Прімери, який пройде 26 лютого та розпочнеться о годині 19:30.

У рамах 22-го туру Прімери зійдуться непоступлива Альмерія та лідируюча Барселона. Протистояння повинно бути доволі результативним.

АЛЬМЕРІЯ — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 19:30. ЕСТАДІО ДЕ ЛОС ХУЕГОС МЕДІТЕРРАНЕОС, АЛЬМЕРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІГЕЛЬ ОРТІС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона у четвер вилетіла з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед. Вдруге поспіль каталонці залишили другий єврокубок за декілька кроків до фіналу.

Звісно, це провальний результат для команди, проте наразі можна нарешті сконцентруватися повністю на внутрішньому чемпіонаті. У Прімері все йде просто чудово.

Колектив Хаві відмовляється пропускати, у попередніх матчах лише один пропущений голясо, з Бетісом, а вражаюча серія голкіпера Марк-Андре тер Штегена продовжується. Цього разу знову навряд чи німецький воротар примудриться пропустити.

Справа полягає у статистиці зустрічей у Альмерії обидвох команд. Жодного разу іспанський гранд не поступався на виїзді проти цього суперника, були, наприклад, потужні 8:0 в 2010-у. Двічі господарям вдалося розписати вдома нічию, проте віриться дуже слабо. Зараз команди перебувають у різних вагових категоріях і в разі правильного настрою шансів в хлопців Рубі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Альмерія: Мартінес, Поцо, Чумі, Бабіч, Акієме, Робертоне, Коста, Баптістао, Мелеро, Портілльйо, Суарес

Барселона: тер Штеген, Роберто, Гарсія, Крістенсен, Бальде, Де Йонг, Гаві, Кесс'є, Рафінья, Торрес, Левандовські

Не зіграють: — Дембеле, Педрі, Фаті

Під питанням: Мелеро — ..

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