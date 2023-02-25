Іспанія
25 лютого 2023, 21:28
Реал подарував Барселоні можливість відірватись на 10 очок нічиєю в El Derbi madrileño
Команда Дієго Сімеоне догравала принципову зустріч у меншості.
Реал — Атлетіко, Getty Images
25 лютого 2023, 21:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Атлетіко 1:1
Голи: Родрігес, 85 — Хіменес, 78
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Мілітао, Рюдігер, Начо (Альваро, 77) — Вальверде, Кроос (Камавінга, 63), Себальйос (Чуамені, 63) — Асенсіо (Модрич, 63), Бензема, Вінісіус.
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте (Лемар, 58), Барріос (Корреа, 46), Коке (Мората, 76), Сауль (Вітсель, 75) — Грізманн, Карраско.
Попередження: Мілітао, Начо — Коке, Льоренте, Моліна
На 64-й хвилині був вилучений Анхель Корреа (Атлетіко) (неспортивна поведінка).