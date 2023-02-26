Іспанія

Мадридський клуб зацікавили юні футболісти.

Напередодні відбулась зустріч у рамках двадцять четвертого туру італійської Серії A поміж Лечче та Сассуоло, яка для переважної частини футбольного світу не становила жодного спортивного інтересу.

Окрім, хіба що, мадридського Атлетіко, скаути якого завітали на трибуни Стадіо Віа дель Маре з дослідницькою метою.

Гості в підсумку перемогли з мінімальним рахунком завдяки голу Крістіана Торстведта, однак до поля зору представників "матрацників" належали одразу троє гравців протилежної команди.

Як повідомляє місцева преса, Атлетіко цікавить прогресом опорного хавбека Мортена Г’юлманда, правого захисника Валентина Гендрея та центрального півзахисника Хоана Гонсалеса.

І якщо перші двоє виконавців відіграли всю зустріч, то останній вийшов на заміну лише на 73 хвилині.

Щодо Г’юлманда, то Лечче вже відхиляв пропозицію стосовно нього в розмірі 13 млн євро, тоді як на придбання іншої пари виконавців Атлетіко буде фаворитом у перегонах.