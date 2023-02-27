Іспанія

Іспанець дав свій коментар після гри.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився щодо поразки Альмерії у Ла Лізі.

"Я скажений, ми провели найгіршу гру сезону. Особливо це стосується першого тайму. Рух, ритм, інтенсивність. Цього в нас не було. Ми не показали пристрасті, необхідної для перемоги. У другому таймі було куди краще, але це пов'язані речі".

Огляд матчу Альмерія — Барселона

"Складний матч, важкий день, але ми все одно лідируємо з відривом у 7 очок. Ми припустилися помилки, і просимо вибачення у наших вболівальників. Виграти Ла Лігу буде складно, зараз ми маємо змінити ставлення. Ми не показали, що хочемо перемогти.

Ми помітили певну втому футболістів після Ліги Європи. З нею були пов'язані заміни. Ми провели багато матчів. Барселона втратила золоту нагоду відірватися на 10 очок. Поганий день", — сказав тренер.

Раніше повідомлялось, що Хаві отримав п'яту жовту картку і не зможе бути присутнім на матчі з Валенсією.