Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 лютого 2023 року, 19:30.
Альмерія — Барселона, Getty Images
26 лютого 2023, 22:07
У поєдинку 23 туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях несподівано поступилася Альмерії з рахунком 0:1.
Перемогу господарям приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Ель-Білала Туре в середині першого тайму.
Барселона втратила можливість відірватися від Реала на десять очок, а Альмерія вибралася із зони вильоту.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Альмерія — Барселона в Ла Лізі:
Альмерія — Барселона 1:0
Гол: Туре, 24.
Альмерія: Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Чумі — Де Ла Хоз, Егуарас (Посо, 83) — Суарес Чарріс (Рамазані, 77), Робертоне (Ембарба, 76), Баптістао (Коста, 83) — Туре (Каікі, 89).
Барселона: Тер Штеген — Альба (Алонсо, 67), Гарсія (Араухо, 67), Крістенсен, Роберто (Аларкон, 76) — де Йонг, Бускетс (Торре, 77), Кессьє (Рафінья, 46) — Гаві, Торрес, Левандовські.
Попередження: Робертоне, Чумі, Мартінес — Гарсія, Рафінья, Гаві.