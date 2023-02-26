Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 лютого 2023 року, 19:30.

У поєдинку 23 туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях несподівано поступилася Альмерії з рахунком 0:1.

Перемогу господарям приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Ель-Білала Туре в середині першого тайму.

Барселона втратила можливість відірватися від Реала на десять очок, а Альмерія вибралася із зони вильоту.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Альмерія — Барселона в Ла Лізі:

Альмерія — Барселона 1:0

Гол: Туре, 24.

Альмерія: Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Чумі — Де Ла Хоз, Егуарас (Посо, 83) — Суарес Чарріс (Рамазані, 77), Робертоне (Ембарба, 76), Баптістао (Коста, 83) — Туре (Каікі, 89).

Барселона: Тер Штеген — Альба (Алонсо, 67), Гарсія (Араухо, 67), Крістенсен, Роберто (Аларкон, 76) — де Йонг, Бускетс (Торре, 77), Кессьє (Рафінья, 46) — Гаві, Торрес, Левандовські.

Попередження: Робертоне, Чумі, Мартінес — Гарсія, Рафінья, Гаві.