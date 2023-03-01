Іспанія

Династія у клубі зі столиці.

Четвертий син Зінедіна Зідана, Ельяс, провів перше тренування у складі основної команди мадридського клубу.

Раніше за "вершкових" намагалися проявити себе на тренуваннях чи навіть грали в офіційних матчах Енцо, Лука та Тео.

Також порталом Relevo повідомляється, що їхній батько спеціально просив писати їхнє прізвище як "Фернандес", щоб позбавити синів додаткового тиску.

Жодний з хлопців не заграв у основі Реала, проте може цього разу ситуація зміниться.