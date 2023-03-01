Іспанія

Італійський коуч поділився очікуваннями від майбутнього матчу.

Карло Анчелотті прокоментував свої очікування від майбутнього протистояння у кубку в четвер.

"Ми все оцінили. У Суперкубку проти Барселони нам не вистачило самовіддачі та сили, були індивідуальні помилки, які не повторяться завтра.

Ми близькі до перемоги у важливому змаганні і будемо боротися за трофей. Це не вирішальна гра, але ми хочемо отримати перевагу перед матчем-відповіддю на чужому полі".

Завтра Барселона та Реал Мадрид проведуть матч у рамах півфіналу Кубка Іспанії, початок 22:00.