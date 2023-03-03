Іспанія

Клуб не зможе купувати нових гравців.

Каталонська Барселона отримала бан на купівлю нових футболістів у літнє трансферне вікно.

Як повідомив голова Ла Ліги Хав’єр Тебас на саміті Financial Times Business of Football, в клубу немає коштів на вхідні трансфери.

"Барселона невірно поводилась, і цей крок вплинув на Ла Лігу, тому ми діємо відповідно. Ми постановили, що вони більше не можуть підписувати більше гравців. Вони продали телевізійні права на суму 620 мільйонів фунтів стерлінгів, і намагалися знайти різні шляхи вирішення ситуації, але вони не зможуть цього зробити в наступному сезоні.

У нас жорсткий економічний контроль. Наприкінці кожного вікна ми повідомляємо всім клубам Ла Ліги, скільки вони можуть витратити. У випадку з Барселоною вони повинні скоротити витрати на зарплати та трансфери з 532 мільйонів фунтів стерлінгів до 399 мільйонів фунтів стерлінгів, тож бюджет становить мінус 177 мільйонів фунтів.

Вони повинні зменшити свої інвестиції в гравців, і ми заохочуємо їх продавати футболістів, тому що на кожну суму, яку вони збирають від продажів, вони можуть витратити 40 відсотків", — сказав Тебас.

До цього, відзначимо, Тебас закликав Жоана Лапорту, президента Барселони, піти у відставку через нещодавні звинувачення в корупції через виплати, нібито зроблені колишньому голові арбітрів Ла Ліги.