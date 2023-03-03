Іспанія

Молодий футболіст застосовував неприємні методи дестабілізації суперника.

Півзахисник Барселони Гаві під час Ель-Класіко проти мадридського Реала ображав вінгера суперників Вінісіуса Жуніора.

Іспанське видання La Razon стверджує, що хавбек каталонців під час сутички із бразильцем сказав йому: "Ти — син повії".

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Цікаво, що Вінісіус нормально відреагував на ці слова. Він лише посміхнувся та нічого не відповів 18-річному футболісту.

Барселона перемогла Реал у першому матчі Кубку Іспанії з мінімальним рахунком 1:0, при цьому створивши мінімум моментів у воріт Тібо Куртуа.