Іспанія

Відставання "бланкос" від Барселони — дев'ять залікових балів.

У рамках 24 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал завітав до Севільї, де мав протистояння із Бетісом.

На тлі перемоги Барселони над Валенсією, Реалу необхідно було здобувати три очки у скарбничку. Проте перший тайм видався дуже невдалим для команди Карло Анчелотті. Вони володіли м'ячем, але не загрожували особливо Клаудіо Браво. В Бетіса було декілька спроб організувати гол, але також не вийшло.

У другому таймі все змінилось. І як раз в Браво з'явилось чимало роботи. Непоганий момент змарнував Родріго після пасу від Вальверде, пробивши вище воріт. Після, за дві хвилини, Себальйос та Вінісіус змарнували чудові нагоди. Півзахисник не влучив під ліву стійку, а удар вінгера у тому ж напрямку відбив Браво.

Жодна з команд так і не змогла відзначитись точним ударом — 0:0.

Бетіс — Реал 0:0

Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Луіс Феліпе, Міранда (Абнер, 87) — Руібаль (Хоакін, 87), Луіс Енріке, Вильям Карвалью, Родрігес, Родрі — Вилліан Жозе, Перес, Іглесиас.

Реал: Куртуа — Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 59), Камавінга (Начо, 63) — Вальверде, Кроос (Альваро, 87), Чуамені (Себальос, 64), Родріго, Вінісиус Жуніор — Бензема.

Попередження: Камавінга, Карвалью, Сабалі, Іглесіас, Родріго, Мілітао.