Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Лігіи, що відбувся 5 березня 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал гостював у севільського Бетіса.

Підопічні Карло Анчелотті переважали суперників на м’ячі за ходом першого тайму, проте їхні атаки, на відміну від господарів, не завершувались ударами в площину воріт, хоча й були більш чисельними.

У другій половині гри ситуація для "зелено-білих" точно не покращилась, бо вони були змушені віддати м’яч, а опоненти тим часом почали бути більш точними на завершення, і активно турбували Клаудіо Браво.

Однак свій гол Реал у цьому матчі так і не знайшов, тому був змушений змиритись зі збільшенням до дев’яти очок відставання від каталонської Барселони.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Реал у іспанській Ла Лізі:

Бетіс — Реал 0:0

Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Луіс Феліпе, Міранда (Абнер, 87) — Руібаль (Хоакін, 87), Луіс Енріке, Вильям Карвалью, Родрігес, Родрі — Вилліан Жозе, Перес, Іглесиас.

Реал: Куртуа — Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 59), Камавінга (Начо, 63) — Вальверде, Кроос (Альваро, 87), Чуамені (Себальос, 64), Родріго, Вінісиус Жуніор — Бензема.

Попередження: Карвалью, Сабалі, Іглесіас — Камавінга, Родріго, Мілітао.