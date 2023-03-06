Іспанія

У мадридському клубі зростає невдоволення.

У Реалі незадоволені роботою Карло Анчелотті, повідомляє журналіст Родріго Фаез.

За його інформацією, найближчий місяць стане ключовим для майбутнього 63-річного фахівця.

Реал має зіграти матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів, з Барселоною в Ла Лізі і матч-відповідь Кубка Іспанії.

Якщо результати будуть не кращими, італійський фахівець може залишити мадридську команду. Швидше за все, йдеться про літнє міжсезоння, а не протягом сезону.

Раніше повідомлялося, що керівництво Реалу розчарувала тактика Анчелотті на матч Кубка Іспанії з Барселоною (0:1).