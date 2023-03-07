Іспанія 07 березня 2023, 09:29 Еден Азар можливо залишить Реал влітку в разі надходження цікавої пропозиції Бельгієць навряд продовжить виступи за мадридців. Еден Азар - Getty Images 07 березня 2023, 09:29 Еден Азар може піти влітку з Реалу — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Бельгійський вінгер має шанси залишити клуб в разі надходження цікавої пропозиції. Найближчими тижнями повинні відбутися розмови щодо майбутнього гравця. Цього сезону він остаточно розчарував тренера, тому повинен дати згоду на трансфер задля отримання більшої кількості ігрового часу. Люди Еден Азар Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте