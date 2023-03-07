Еден Азар може піти влітку з Реалу — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бельгійський вінгер має шанси залишити клуб в разі надходження цікавої пропозиції.

Найближчими тижнями повинні відбутися розмови щодо майбутнього гравця.

Цього сезону він остаточно розчарував тренера, тому повинен дати згоду на трансфер задля отримання більшої кількості ігрового часу.