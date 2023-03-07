Іспанія

Каталонський клуб демонструє надійність у обороні.

У матчі чемпіонату Іспанії проти Валенсії (1:0), Барселона перемогла та не пропустила у свої ворота. Це 18-й раз у сезоні ліги, коли каталонський клуб не пропускав. Усього за 24 гри!

Раніше рекорд належав Баварії, яка у сезоні-2012/13 17 разів зберегла свої ворота сухими.

Повна статистика:

Крім того, за 24 гри Барселона пропустила лише вісім голів. У середньому гол у ворота блаугранас приходить раз на три гри.

З 2000 року жодна команда з ТОП-5 не пропустила менше, і лише дві з них змогли повторити цей рекорд (Баварія у сезоні-2012/13 та Челсі у сезоні-2004/05).

Нагадаємо, що Барселона – лідер цього сезону в Ла Лізі: на її рахунку 62 очки після 24 турів. У Реалу на дев'ять пунктів менше.