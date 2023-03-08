Іспанія

Кіпер дуже рідко виходить на футбольне поле.

Другий воротар каталонської Барселони Іньякі Пенья може залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Брак хвилин — основна причина такого рішення воротаря. У свої 24 роки кіпер зіграв у цьому сезоні лише три матчі — 2 у Кубку Іспанії та 1 у Лізі чемпіонів.

У лютому Барселона могла заробити гроші за Пенью, контракт якого завершується влітку. Проте тренерський штаб вирішив, що він не має дістатись Галатасараю та допрацювати свою чинну угоду.

Якщо таке рішення буде прийнято, то Барселона підтягне у першу команду Арнау Тенаса — капітана Барселони Б, якому 21 рік.

Що стосується Тенаса, то його контракт спливає влітку 2023 року, проте в клубу є опція автоматичного продовження на два роки.