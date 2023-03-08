Іспанія

Клубу потрібний центральний захисник.

Барселона у літнє міжсезоння має намір підписати центрального захисника, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, клуб виявляє інтерес до Емеріка Лапорта (Манчестер Сіті) та Іньїго Мартінеса (Атлетік).

На даний момент перевага надається Мартінесу — його контракт спливає влітку 2023 року, угода з ним практично досягнута, але завершувати процедуру трансферу Барселона поки не поспішає.

У поточному сезоні Лапорт провів 7 матчів у АПЛ, а Іньїго 10 матчів у Ла Лізі.