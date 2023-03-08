Бразилець зібрав 135 фолів.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
08 березня 2023, 23:59
На Вінісіусі Жуніоре фолять найчастіше у топ-5 європейських ліг, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, бразилець заробив на собі 135 фолів.
На другому місці півзахисник Маттіа Дзакканьї (Лаціо, 93 фоли), а на третьому – Неймар (ПСЖ, 90 фолів).
При цьому, у Вінісіуса аж 11 жовтих карток – більше лише у Марко Верратті (ПСЖ, 12) та у Роберта Андріха (Баєр, 12).
У поточному сезоні Вінісіус провів 23 гри за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 7 голів та 4 асисти.