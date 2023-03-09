Іспанія

Француз отримає відпочинок, щоб підготуватися до двох інших зустрічей.

Карім Бензема, швидше за все, не зіграє у матчі з Еспаньйолом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст пропустив два тренування своєї команди.

Бензема зосередиться на підготовці до ігор наступного тижня, коли Реал зіграє з Ліверпулем у Лізі чемпіонів та Барселоною – у Ла Лізі.

У поточному сезоні Карім провів 15 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 11 голів та 3 асисти.