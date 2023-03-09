Француз отримає відпочинок, щоб підготуватися до двох інших зустрічей.
Карім Бензема, Getty Images
09 березня 2023, 15:45
Карім Бензема, швидше за все, не зіграє у матчі з Еспаньйолом, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 35-річний футболіст пропустив два тренування своєї команди.
Бензема зосередиться на підготовці до ігор наступного тижня, коли Реал зіграє з Ліверпулем у Лізі чемпіонів та Барселоною – у Ла Лізі.
У поточному сезоні Карім провів 15 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 11 голів та 3 асисти.