Наставник зосереджений на своїй команді.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
09 березня 2023, 16:44
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував інформацію про те, що у ньому зацікавлений мадридський Реал.
"Тренери чи гравці не можуть контролювати написане у пресі.
Я можу сказати, що повністю зосереджений на тому, що роблю в Арсеналі, і надзвичайно пишаюся та вдячний за те, що роблю у цьому футбольному клубі. Ось і все", — наводить слова Артети Goal.com.
Зазначимо, що Артета є вихованцем Барселони.