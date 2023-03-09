Іспанія

Наставник зосереджений на своїй команді.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував інформацію про те, що у ньому зацікавлений мадридський Реал.

"Тренери чи гравці не можуть контролювати написане у пресі.

Я можу сказати, що повністю зосереджений на тому, що роблю в Арсеналі, і надзвичайно пишаюся та вдячний за те, що роблю у цьому футбольному клубі. Ось і все", — наводить слова Артети Goal.com.

Зазначимо, що Артета є вихованцем Барселони.