Іспанія

Рідний клуб нарешті побачив прогрес у кар’єрі виконавця.

Іспанському нападнику Родріго Рікельме незабаром має виповнитись 23 роки, проте це не завадило йому отримувати досвід навіть за межами рідної країни в своїй нетривалій кар’єрі.

Спроби закріпитись у основному складі рідного мадридського Атлетіко для юного виконавця тричі зазнавали невдачі, і послідовно змінювались на оренди до англійського Борнмута та Мірандеса.

Наразі Рікельме виступає в складі Жирони також на тимчасових умовах, проте його прогрес у каталонському колективі є настільки помітним, що "матрацники" під час найближчого трансферного вікна не планують віддавати його знову до іншого колективу.

"Розмова, яку я мав із Сімеоне перед моїм від’їздом до Жирони, була дуже позитивною. Він розповів свою версію розвитку моєї кар’єри, і я йому довіряю, хочу керуватись його думкою.

Можливо, я не був на 100% достатньо зрілим, щоб грати саме в Атлетіко, і тепер, коли я перейшов до Жирони, я вважаю, що це рішення було правильним.

Вони розраховують на мене в наступному сезоні? Зараз я бачу себе готовим грати за Атлетіко", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні Рікельме відзначився п’ятьма голами та двома гольовими передачами в 24 матчах.