Іспанія

Команди обмінялися забитими м'ячами протягом матчу.

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав на своєму полі Реал Бетіс.

Обидві команди цього сезону ведуть боротьбу за єврокубкову зону, тому результат у очному протистоянні був важливий для кожного з колективів.

У першому таймі гості повели у рахунку завдяки голу Іглесіаса, але після перерви "жовтій субмарині" вдалося відігратися після забитого м'яча у виконанні Піно.

Фінальний свисток зрештою зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

Вільярреал — Реал Бетіс 1:1

Голи: Піно, 55 - Іглесіас, 38