Іспанія

Мората приніс Атлетіко перемогу над Жироною з Циганковим у складі

Український футболіст провів непоганий поєдинок, у якому його команда пропустила лише в компенсований час.

Жирона — Атлетіко, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Жирона — Атлетіко 0:1

Гол: Мората, 90+1



Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес — Ромеу (Мартін, 74) — Циганков (Вілья, 88), А. Гарсія (Бернардо, 87), Б. Гарсія (Валері, 64), Рікельме — Кастельянос (Стуані, 75).



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Ермосо, Карраско (Сауль, 77) — Льоренте (Де Пауль, 62), Коке (Вітсель, 80), Лемар (Корреа, 62) — Депай (Мората, 61), Грізманн.



Попередження: Стуані, Гассаніга — Льоренте, Савич, Де Пауль