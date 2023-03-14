Іспанія
14 березня 2023, 00:01
Мората приніс Атлетіко перемогу над Жироною з Циганковим у складі
Український футболіст провів непоганий поєдинок, у якому його команда пропустила лише в компенсований час.
Жирона — Атлетіко, Getty Images
14 березня 2023, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Жирона — Атлетіко 0:1
Гол: Мората, 90+1
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес, Гутьєррес — Ромеу (Мартін, 74) — Циганков (Вілья, 88), А. Гарсія (Бернардо, 87), Б. Гарсія (Валері, 64), Рікельме — Кастельянос (Стуані, 75).
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Ермосо, Карраско (Сауль, 77) — Льоренте (Де Пауль, 62), Коке (Вітсель, 80), Лемар (Корреа, 62) — Депай (Мората, 61), Грізманн.
Попередження: Стуані, Гассаніга — Льоренте, Савич, Де Пауль