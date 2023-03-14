Іспанія 14 березня 2023, 10:37 Азар: Щодо мене, я все ще буду в Реалі наступного сезону, але ніколи не знаєш, що буде в майбутньому Бельгієць планує залишитися у столиці Іспанії. Еден Азар - Getty Images 14 березня 2023, 10:37 Еден Азар хоче залишитися надовше у Реалі — повідомляє портал RTBF Sport. "Щодо мене, я все ще буду в Реалі наступного сезону, але ніколи не знаєш, що буде у майбутньому". Цього сезону на рахунку бельгійця лише 6 неповних матчів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Взимку футболіст відмовився переходити у Трабзонспор. Люди Еден Азар Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте