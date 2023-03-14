Іспанія

Бельгієць планує залишитися у столиці Іспанії.

Еден Азар хоче залишитися надовше у Реалі — повідомляє портал RTBF Sport.

"Щодо мене, я все ще буду в Реалі наступного сезону, але ніколи не знаєш, що буде у майбутньому".

Цього сезону на рахунку бельгійця лише 6 неповних матчів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Взимку футболіст відмовився переходити у Трабзонспор.