Барселона — Реал: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Реал - Барселона, Getty Images
17 березня 2023, 22:55
У неділю, 19 березня, Барселона на своєму полі прийме Реал у рамках 26 раунду іспанської Ла Ліги.
Попередні матчі команд
Барселона завершила свою єврокубкову кампанію, поступившись Манчестер Юнайтед у Лізі Європи. В останньому матчі Ла Ліги команда Хаві грала проти Атлетіка та здобула мінімальну перемогу — 1:0.
Реал все ще змагається за Лігу чемпіонів. Мадридський клуб у двоматчевому протистоянні переграв Ліверпуль із рахунком 6:2. До цього, у чемпіонаті Іспанії, Реал обіграв Еспаньйол із рахунком 3:1.
Як закінчився матч першого кола?
У першому матчі між цими командами переможцем вийшов мадридський Реал — рахунок 3:1. Але, все ж, Барселона випереджає суперника у таблиці.
Де та коли відбудеться матч?
Матч Барселона — Реал пройде 19 березня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Інтер — Ювентус:
На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Барселона. Старт о 22:00 за київським часом.
Крім того, в Україні матч чемпіонату Італії між Інтером та Ювентусом покаже платформа MEGOGO.