Барселона — Реал: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Іспанія

Слідкуйте за онлайн-трансляцією матчу в рамках чемпіонату Іспанії.

У неділю, 19 березня, Барселона на своєму полі прийме Реал у рамках 26 раунду іспанської Ла Ліги.

Попередні матчі команд

Барселона завершила свою єврокубкову кампанію, поступившись Манчестер Юнайтед у Лізі Європи. В останньому матчі Ла Ліги команда Хаві грала проти Атлетіка та здобула мінімальну перемогу — 1:0.

Реал все ще змагається за Лігу чемпіонів. Мадридський клуб у двоматчевому протистоянні переграв Ліверпуль із рахунком 6:2. До цього, у чемпіонаті Іспанії, Реал обіграв Еспаньйол із рахунком 3:1.

Як закінчився матч першого кола?

У першому матчі між цими командами переможцем вийшов мадридський Реал — рахунок 3:1. Але, все ж, Барселона випереджає суперника у таблиці.

Де та коли відбудеться матч?