Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував своє ставлення до клубу.

Німецький центральний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос уже не перший рік складає основу "галактікос" у трикутнику в центрі поля, проте вже наприкінці поточної кампанії його чинний контракт із клубом добігає свого завершення.

Однак наразі під час своїх інтерв’ю 33-річний виконавець за будь-яку ціну намагається оминати питання можливого продовження контракту, і радше готовий розказати про свої перші враження від початку виступів за "королівський" клуб.

"Коли я приїхав сюди в 2014 році, першим враженням від клубу, із яким я стикнувся, була моя презентація на стадіоні. Це вже дуже відрізнялось від аналогічних подій у інших клубах.

Я завжди буду пам’ятати свою презентацію на Сантьяго Бернабеу. Було багато людей. Я подумав: "Так Реал буде сьогодні грати чи ні?". Як виявилось — ні. Це була просто моя презентація, а прийшло десь 10 000 людей чи десь так. Це було неймовірно.

Скажу вам ось що: я бачив багато речей у світі футболу, і раніше грав у дуже великому клубі, Баварії, але досвід у Мадриді — це унікально", — заявив німецький виконавець.