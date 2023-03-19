Іспанія

Завершились два матчі чемпіонату Іспанії.

У рамках 26 раунду Іспанської Ла Ліги відбулись два поєдинки.

Реал Сосьєдад вдома змагався з аутсайдером чемпіонату Ельче.

Господарям вдалося відкрити рахунок на 48 хвилині, хоча у першому таймі могли забивати не один м'яч. Давід Сілва обігрався з Такефусою Кубо, а японець переграв Бадію.

Мугуруса, який підсилив гру у другому таймі, зміг забитий другий гол для Сосьєдада.

Реал Сосьєдад — Ельче 2:0

Голи: Кубо, 48, Мугуруса, 90

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Субіменді, Мендес, Сілва (Оярсабаль, 64), Ільярраменді (Мугуруса, 84) — Кубо (Чо, 79), Серлот (Гевара, 78).

Ельче: Бадія — Гонсалес, Верду (Бігас, 61), Паласіос (Кармона, 76), Клерк (Бланко, 76), Тете — Гумбау, Маскарель, Нтека (Понсе, 61), Фідель — Боє.

Попередження: Мендес, Субіменді.

У паралельному поєдинку Вільярреал зустрічався з Осасуною.

"Жовта субмарина" вийшла уперед на 14 хвилині гри. Педраса вивів Чуквезе на ударну позицію, а той сильним ударом відправив м'яч під поперечину. За чотири хвилини гості забили вдруге, але рефері взяття воріт скасував через офсайд в Чуквезе.

У другому таймі, на 86 хвидині, Моралес подвоїв перевагу гостей, а на 90+3 офромив дубль, доведши справу до розгрому.

Осасуна — Вільярреал 0:3

Голи: Чуквезе, 14, Моралес, 86, 90+3

Осасуна: Фернандес — Відаль (Брашанац, 46), Ернандес, Гарсія, Санчес — Монкайола, Торро (Ібаньєс, 78), Гомес, Барха (Кіке, 78), Абде (Р. Гарсія, 78) — Авіла (Будімір, 64).

Вільярреал: Рейна — Педраса (Мохіка, 46), Торрес, Альбіоль (Манді, 46), Фойт — Терратс (Ло Чельсо, 68), Парехо, Грігерос, Піно, Чуквезе (Кіко, 85) — Морено.

Попередження: Відаль, Торро, Піно, Брашанац, Моралес.