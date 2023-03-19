Іспанія

Став відомим стартовий склад мадридського Реала для поєдинку 26-го туру іспанської Прімери проти каталонської Барселони.

Каталонська Барселона та мадридський Реал проведеть El Clasico на Камп Ноу в рамках двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги над англійським Ліверпулем (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Кроос, Камавінга, Модрич — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Діас.



Гра Барселона — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.